Juventus, altra bordata da Parigi ad Agnelli: chiusura è totale

La Juventus è chiamata a ripartire dopo questo avvio di stagione a singhiozzi, ma nel frattempo da Parigi arriva un’altra bordata per Agnelli.

La Juventus, dopo la sosta per la Nations League, deve ripartire immediatamente nel migliore dei modi. Tanto in Serie A quanto in Champions League. Proprio dall’Europa, precisamente da Parigi, è allora arrivata una bordata che ha portato con sé l’ennesima chiusura totale.

La Juventus deve far bene in questi impegni che la attendono prima della lunga sosta prevista per i Mondiali. L’obiettivo è risalire in Serie A e, soprattutto, recuperare il recuperabile in Champions League per superare la fase dei gironi.

Nulla è ancora stato deciso. Ma, nel contempo, è ancora una volta stato Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, a parlare di un progetto in particolare che proprio la Juve ha sostenuto fin dal primo momento. Si tratta ovviamente della SuperLega. La chiusura resta totale.

Juventus, non manca occasione per le bordate da Parigi: Al-Khelaifi torna ancora una volta sul progetto SuperLega

Nella giornata odierna, ai microfoni del ‘Politico’, ha parlato Nasser Al-Khelaifi. Il discorso del presidente del Paris Saint-Germain ha toccato vari punti, ma a catturare immediatamente l’attenzione è ancora una volta quanto affermato in merito alla SuperLega. Progetto fortemente sostenuto, dal principio, dalla Juventus e dal suo presidente Andrea Agnelli.

Questa è stata allora la totale chiusura da parte del numero uno del PSG: “Sono davvero fiducioso che nessuno permetterà che ciò avvenga. Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi. La Superlega riguardava solo se stessi e non mi sarei mai unito ad un progetto del genere“.