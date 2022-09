Serie A, caos Var: annuncio ufficiale dopo l’incontro con la FIGC

Il Var e l’arbitraggio in Serie A torna ancora a far parlare di sé: nel mirino c’è un match nello specifico. Spuntano nuove dichiarazioni.

Ancora una volta, sotto la luce dei riflettori, tornano le decisioni arbitrali e del Var che più hanno fatto parlare di sé. In questo inizio di stagione un match in particolare è finito nel mirino delle critiche. E proprio in merito a quella partita sono state ora rilasciate nuove dichiarazioni.

Diverse gare, in questo avvio di stagione di Serie A, hanno fatto discutere per alcune decisioni arbitrali prese. Ma quella che più di tutte ha dato vita a un vero e proprio putiferio è stata Juventus-Salernitana. La Juventus, in quell’occasione, dopo essere andata sotto di due gol nel primo tempo, ha rimontato nel secondo tempo.

Riuscendo poi anche a segnare all’ultimo minuto quello che sarebbe potuto essere il gol della vittoria. La rete di Milik, però, è stata rivista al Var e poi annullata per fuorigioco di Bonucci. Fuorigioco rivelatosi, solo dopo il fischio finale, inesistente perché c’era Candreva lateralmente a tenere in gioco tutti. Di quanto avvenuto ha quindi parlato Gianluca Rocchi.

Juventus-Salernitana, parla Rocchi: “ Non potevo crocifiggere Var e Avar, non avevano le immagini”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha questo pomeriggio parlato ai media presenti all’incontro delle FIGC. Queste le sue parole”Gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana? Siamo stati accusati di non aver usato una telecamera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini“. “Se fosse stata a disposizione quella camera il risultato sarebbe stato probabilmente diverso”, ha sottolineato Rocchi.

“Stiamo lavorando – ha aggiunto Rocchi – affinché questi errori non vengano ripetuti ancora. E non credo che una cosa del genere si ripeterà. Ci saranno strumenti in futuro che ci daranno una mano. Anche sul fuorigioco semiautomatico. È uno strumento a cui stiamo lavorando. Ma sappiamo che dobbiamo anche migliorare la comunicazione”.