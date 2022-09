Verona, che tegola per Cioffi: infortunio in Nazionale

Tegola per Gabriele Cioffi e il suo Verona, che perdono un giocatore nella pausa per le Nazionali

Il Verona sta vivendo un periodo difficile della stagione, dopo aver vinto solo una partita nelle prime sette. La vittoria, infatti, è arrivata solo contro la Sampdoria di Giampaolo, che è attualmente in fondo alla classifica. Gli scaligeri vengono da due sconfitte consecutive con Lazio e Fiorentina. E Cioffi deve dare una svolta nel prossimo turno con l’Udinese, ma deve stare attento anche agli indisponibili.

L’Udinese di Sottil gioca bene e porta a casa risultati importanti, lo ha fatto con Roma e Inter, e si presenterà al Bentegodi con l’obiettivo di vincere. Questo Cioffi, che è un ex, lo sa: l’allenatore del Verona però dovrà fare a meno di Diego Coppola, difensore centrale infortunatosi in Nazionale.

Verona, infortunio per Coppola: il comunicato ufficiale

Il Verona, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato un comunicato su Diego Coppola: “Ha riportato una lesione muscolare del flessore della gamba sinistra. Le condizioni del giocatore saranno monitorate di settimana in settimana, i tempi di recupero non sono quantificabili”. Il difensore centrale si era infortunato durante la partita dell’Under 20 tra Portogallo e Italia.

Coppola in quest’inizio di campionato ha trovato molto spazio con Cioffi, scendendo in campo sei volte per un totale di 495′. Adesso l’italo-olandese dovrà stare ai box per infortunio per diverse settimane. Una brutta perdita per il Verona.