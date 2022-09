Calciomercato Inter, la rivelazione del tecnico gela i tifosi

Inter, la rivelazione in conferenza stampa lascia i tifosi di stucco: l’ammissione dell’allenatore è un chiaro riferimento.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per ripartire dopo la sosta del campionato dovuto agli impegni delle Nazionali. Il club nerazzurro prepara il prossimo match di Serie A 2022/2023, in programma sabato alle ore 18:00 contro la Roma del grande ex Josè Mourinho. Una sfida dal sapore speciale per lo Special One che ritorna allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Simone Inzaghi si prepara a raccogliere il guanto di sfida ed è al lavoro alla Pinetina per il big match dell’ottava giornata di campionato. Per battere i giallorossi e conquistare i tre punti vittoria servirà la massima concentrazione e l’ausilio di tutti i membri della rosa. Per questo motivo Inzaghi, con ogni probabilità, punterà sui titolarissimi, sperando di ritrovare Romelu Lukaku il prima possibile.

Inter, annuncio di Galtier in conferenza stampa

La società nerazzurra e Simone Inzaghi hanno le idee piuttosto chiare: i big non si toccano. L’esempio lampante è sicuramente Milan Skriniar, corteggiatissimo dal Paris Saint-Germain durante la finestra estiva di calciomercato. Fino a pochi istanti prima del gong finale, i parigini hanno provato a convincere Zhang e Marotta con offerte stellari, considerate, però, troppo poco vantaggiose dai lombardi.

A tal proposito, proprio Christophe Galtier, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro il Nizza. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni, con una leggera frecciata a proposito dei mancati innesti: “Siamo molto dispiaciuti di non avere un centrale difensivo in più. Kimpembé? La sua assenza ci sta creando dei problemi visto che abbiamo una serie di partite molto intense. Ci sarebbe piaciuto avere un centrale di difesa in più e magari anche un attaccante. Dopo una finestra di mercato è sempre molto difficile e raro essere soddisfatti. Però io ed il direttore sportivo Campos sappiamo bene che il presidente Al-Khelaifi ha fatto del suo meglio”.