Calciomercato Napoli, contatti in corso col big: pronto l’accordo

Il Napoli fa sul serio e anche sul mercato rilancia grosso. L’indiscrezione fa esultare i tifosi degli azzurri, ecco il motivo.

Guai a chiamarla stagione di transizione. Il Napoli di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti fa sul serio anche quest’anno, nonostante la sequela di addii che sembravano aver funestato la rosa degli azzurri. E invece, i tanti volti nuovi hanno portato freschezza e una ventata inedita di competitività. Il tutto facendo l’occhiolino ai bilanci della società.

Insomma, è un Napoli 2.0 che sta prendendo forma sui bisogni di una spending-review, ma anche e soprattutto su un’idea di gioco che sta mettendo al centro di tutto il collettivo. E che adesso sta provando a blindare e a trattenere i pezzi forti di una rosa mai così rivoluzionatasi come negli ultimi anni. Pezzi forti come il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Napoli-Di Lorenzo, contatti in corso: l’accordo è già pronto?

Secondo quanto riportato e rivelato su Twitter da Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già avviato i contatti per prolungare il contratto del proprio capitano. Per il terzino della Nazionale italiana, sarebbe già pronto un nuovo accordo fino al 2027. Ovviamente provvisto anche di un relativo adeguamento salariale. Una buonissima notizia per i tifosi azzurri e lo stesso Giovanni Di Lorenzo, che quest’estate è stato investito di un ruolo importante.

Raccogliere la fascia di capitano di questo Napoli, infatti, è stato un compito che l’ex Empoli ha accettato senza battere ciglio. Anzi si è subito calato in una dimensione che lo vedeva al centro di nuove ed importanti responsabilità: su tutte, quella di guidare una squadra bisognosa di certezze e punti fermi. E Di Lorenzo si candida ad essere un big assoluto, un calciatore chiave anche nel prossimo ciclo tecnico dei partenopei.