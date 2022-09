Milan, ufficialità amara: non è una bella notizia per Cardinale e Maldini

Dopo la sconfitta contro il Napoli, per Gerry Cardinale e Paolo Maldini è arrivata un’altra brutta notizia.

Il Milan è pronto per scendere di nuovo in campo. I rossoneri, infatti, sabato prossimo sono chiamati a giocare in trasferta contro l’Empoli di Zanetti. Il team meneghino ha quasi l’obbligo di vincere, considerando che ha perso contro il Napoli prima della sosta per gli impegni delle varie nazionali.

I rossoneri sono attesi adesso da un duro tour de force, considerando che dopo l’Empoli affronteranno in una sola settimana il Chelsea (due volte) in Champions League e la Juventus di Massimiliano Allegri in campionato.

La squadra di Stefano Pioli, quindi, ha di fronte a sé delle gare che potrebbero dire molto sul prosieguo della sua stagione. Il Milan, infatti, ha l’occasione sia di rafforzare il proprio primato in Champions League che di restare tra le primissime posizioni in classifica, dove adesso è a tre punti da Napoli e Atalanta. Tuttavia è arrivata una brutta notizia sia per Cardinale che per Maldini.

Milan, brutta notizia per Cardinale e Maldini: c’è un rosso in bilancio di 66,5 milioni di euro

Lo stesso club rossonero, infatti, ha comunicato che nel CdA di oggi ha approvato il bilancio 2021/22 con un deficit di circa 66,5 milioni di euro. Tale cifra, ovviamente, andrà anche incidere sulle strategie di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara, anche se questo rosso in bilancio è comunque inferiore rispetto ai 96,4 milioni di euro dell’anno scorso.

Il rosso in bilancio sicuramente non fermerà Gerry Cardinale. A confermarlo è lo stesso numero uno di RedBird nel suo intervento alla ‘Leaders Week’ a Londra: “Il Milan è un gigante addormentato che crescerà così come il campionato di Serie A. Prendere il club rossonero è stato un acquisto lungimirante”.