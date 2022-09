Infortunati Juve, la verità su Miretti e il triplo ritorno

Infortunati Juve ancora da valutare in vista dell’imminente 8^ giornata di campionato. Allegri potrebbe fare a meno di Miretti, il quale ha accusato un problema alla caviglia durante il recente impegno della Nazionale Under 21.

Sorride Massimiliano Allegri in un momento decisamente complicato dal punto di vista dei risultati. Il tecnico bianconero potrà contare sui recuperi di Szczesny, Alex Sandro, Locatelli e Rabiot già dalla prossima giornata di campionato contro il Bologna.

Il portiere polacco, dopo la brutta distorsione alla caviglia delle scorse settimane, tornerà agli ordini di Allegri e potrebbe riconquistare il suo ruolo da titolare a discapito di Perin. Buone notizie anche per Alex Sandro, ormai totalmente recuperato: in caso di 3-5-2 Kostic resta il favorito per la corsia mancina.

Allegri potrà contare anche sui recuperi di Locatelli e Rabiot, anche se difficilmente i due partiranno subito titolari. Possibile chance per Fagioli dal primo minuto, e attenzione anche alla conferma di McKennie nonostante il periodo di forma precario.

Infortunati Juve, Allegri spera nel recupero di Miretti

Corsa contro il tempo per cercare di recuperare Miretti. Il giovane centrocampista bianconero, dopo il ko alla caviglia potrebbe stringere i denti e tornare subito a disposizione già dalla sfida contro il Bologna. Lo staff medico bianconero valuterà il da farsi, ma verranno evitati possibili problemi e corse contro il tempo.

Tutto dipenderà da come reagirà il diretto interessato nelle prossime ore. Miretti proverà il recupero, in caso contrario tornerà a disposizione per il match di Champions League contro il Maccabi. Il caso di bandiera bianca, non è escluso che Allegri possa promuovere subito titolare uno tra Locatelli e Rabiot.