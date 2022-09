Crisi Juventus, Allegri senza pace: succede tutto durante la sosta

La Juventus è arrivata alla sosta con una bruttissima sconfitta. Le brutte notizie per il club bianconero non smettono di arrivare.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. La società bianconera ha realizzato un mercato di altissimo profilo acquistando giocatori di livello e seguendo le richieste di Allegri. Nonostante ciò l’inizio stagione non ha affatto rispettato le aspettative.

Gli infortuni e varie difficoltà hanno messo in allarme la Juve e l’ultima sconfitta di Monza ha davvero mandato in crisi la squadra di Allegri. La società ha confermato il tecnico, ma i prossimi risultati, quelli subito successivi alla sosta, saranno decisivi per capire il futuro della panchina bianconera.

In questo momento diversi giocatori della squadra bianconera sono impegnati in Nations League e le ultime notizie sono ulteriori note taglienti per Allegri. La Serbia è impegnata in trasferta contro la Norvegia e sono proprio due giocatori bianconeri a ‘regalare’ ulteriori polemiche in casa Juve.

Juventus, Vlahovic a segno con la Serbia

Filip Kostic e Dusan Vlahovic sono rispettivamente protagonisti dell’assist e del gol che sta regalando il momentaneo vantaggio della Serbia in Norvegia. Grande affondo dell’esterno e Dusan è stato letale al centro dell’area di rigore, a segno negli ultimi minuti del primo tempo di gioco.

La rete di Vlahovic è stato visto sui social come un ulteriore segnale riguardo la crisi bianconera. Il centravanti serbo sta trovando grosse difficoltà alla Juve mentre si è sbloccato ed è spesso decisivo con la Nazionale. Ancora una volta Allegri è finito al centro delle polemiche e, il mondo social, ha sottolineato i diversi risultati di Kostic e Vlahovic con la maglia della Nazionale rispetto alle prestazioni in casa Juve.