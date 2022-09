Serie A, è tornato il jolly. E sorride anche chi l’ha preso al Fantacalcio

In Serie A, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, c’è stato un importante rientro anche per chi ama il Fantacalcio.

Questi giorni sono stati caratterizzati dagli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Roberto Mancini ha dato dei segnali di vita. Infatti, gli azzurri, dopo la debacle della mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, sono riusciti a qualificarsi per la prossima Final Four di Nations League che si terrà in Olanda il prossimo giugno.

L’Italia, di fatto, con le vittorie contro Inghilterra e Ungheria hanno dato un forte segnale di ripresa, ma la mente di tutti è già rivolta verso il campionato. Proprio il prossimo turno di Serie A già potrebbe dire qualcosa di importante per questa prima fase di stagione, considerando che la gara di cartello è Inter-Roma.

Entrambi i team , infatti, arrivano al match di San Siro da due sconfitte ed hanno la necessità di ottenere i tre punti. Oltre a Inter-Roma, ci sono anche altre partite molto stuzzicanti sia per l’alta classifica che per la lotta salvezza. Proprio tra le squadre che dovrebbero lottare per non retrocedere bisogna registrare un rientro che potrebbe essere molto importante anche per gli amanti del Fantacalcio.

Serie A, buone notizie per chi ama il Fantacalcio: Daniele Verde si è allenato con il resto del gruppo

Lo Spezia, infatti, ha comunicato il rientro in gruppo di Daniele Verde: “La squadra di Luca Gotti ha svolto una seduta prettamente tattica, arricchita da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitella. Verde ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni, mentre Petko Hristov ha svolto delle terapie”.

Il rientro di Daniele Verde per Luca Gotti è sicuramente una grande notizia, visto che il calciatore manca da fine agosto per un problema muscolare. L’attaccante esterno, fondamentale l’anno scorso per il raggiungimento della salvezza, sarà quindi sicuramente convocato per la gara di domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri.