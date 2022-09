Milan, si complica il rinnovo di Leao? Spunta il retroscena

Il Milan lavora al rinnovo contrattuale di Leao, ma non mancano le difficoltà per trovare l’accordo economico.

Cosa ne sarà di Rafael Leao? Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società è ormai da tempo a lavoro per trovare la formula giusta rispetto a una questione che si sta rivelando più complessa del previsto, al punto tale che il quotidiano la menzione come “il rinnovo più complesso dell’anno”. Nel frattempo, la necessità di rivela impellente. L’accordo attualmente in essere scadrà il prossimo giugno 2024 e non mancano club che cercano Leao come ad esempio il Chelsea.

La società rossonera ha intenzione di prolongare il vincolo fino al 30 giugno del 2027 e aumentare lo stipendio del calciatore, portandolo a 7 milioni di euro netti a stagione, sebbene si cercherà di trovare l’accordo per 6 milioni di euro netti.

Tuttavia, la questione più scottante riguardare il risarcimento da 19 milioni di euro da versare in favore dello Sporting Lisbona, per il trasferimento considerato illegittimo del giocatore al Lille nel 2018. Leao chiede che paghi il club rossonero. Una parte, in realtà, dovrebbe essere ad appannaggio del Lille oltre che del giocatore.

Milan, quanto costa il rinnovo di Leao: c’è anche il risarcimento al Lille

Considerati i vantaggi che apporta il Decreto Crescita, facendosi due conti il Milan, incluse le tasse, pagherebbe circa 45-50 milioni di euro più quei famosi 15 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Si arriverebbe a 65 milioni di euro pressapoco i quali sono una cifra pari a un acquisto di indiscutibile valore: per il Milan varrebbe al riacquisto del cartellino di Leao.

Negli scorsi mesi il Milan tramite Paolo Maldini è stato anche a colloquio con lo Sporting per capire come risolvere in modo veloce e indolore la questione dell’indennizzo, ma i lusitani non intendono scendere a compromessi, anzi hanno preteso gli interessi arrivando così a 19 milioni di euro. Attraverso una transizione immediata lo Sporting avrebbe scontato la somma, accordandosi per 14 milioni di euro totali e metà versata dal Lille, ma Leao si è opposto. L’entourage del giocatore insiste affinché il portoghese non sia coinvolto nel versamento della somma. La sensazione è che si potrebbe proseguire a oltranza con soluzioni non gradite.