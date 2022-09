“Le sue parole non convincono”: Roma, scatta l’allarme

Le ultime sulla condizione dell’infortunio in casa Roma: non è del tutto chiaro se contro l’Inter riuscirà a essere a disposizione.

Trentacinque risultati utili consecutivi per l’Argentina di Lionel Scaloni, pronta a battere il record dell’Italia, giunta in passato a 37 risultati totali senza sconfitta. Le ultime due gare amichevoli prima dei Mondiali di Qatar 2022, infatti, hanno portato altrettante vittorie alla Nazionale albiceleste, riuscita a imporsi sia contro l’Honduras che contro la Jamaica con due 3-0.

Per gli incontri previsti il Ct aveva convocato anche il romanista Paulo Dybala. Per l’attaccante agli ordini di José Mourinho si sarebbe dovuto trattare di un momento importante per giocarsi le ultime opportunità a sua disposizione e sperare nella convocazione per la Coppa del Mondo. Tuttavia, non è mai stato schierato in campo.

La motivazione data dal tecnico Scaloni nella conferenza stampa di chiusura, dopo la gara contro la Jamaica, è relativa alla condizione fisica di Dybala. Il giocatore argentino aveva subito un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra prima della sfida contro l’Atalanta e Mourinho preferì non rischiarlo, anche per consentirgli di prendere parte alla convocazione per lui molto importante.

Roma, come sta Dybala? Scaloni non l’ha mai schierato

“Dybala in tribuna è stata una nostra decisione, dello staff tecnico, quella non rischiare Paulo. Lui avrebbe voluto giocare, ma ho preferito non rischiarlo”, ha dichiarato il Ct dell’Argentina. Paulo Dybala quindi dovrà dare il meglio di sé con la Roma affinché Scaloni l’osservi e l’apprezzi, decidendo così eventualmente di portarlo in Qatar.

Secondo ‘Il Messaggero’, si tratta comunque di uno strano caso. Le parole dell’allenatore non convincerebbero del tutto in merito allo stato di salute di Dybala. Bisognerà attendere la ripresa degli allenamenti a Trigoria per avere maggiori indicazioni sulle condizioni fisiche. La sua presenza per il match di Serie A contro l’Inter è ancora in dubbio e probabilmente soltanto domani saranno sciolte le riserve del caso. Dybala vuole esserci a tutti i costi, anche per il senso di rivalsa nei riguardi dei nerazzurri, che in estate l’hanno corteggiato a lungo e poi “parcheggiato”, virando definitivamente sul ritorno di Romelu Lukaku.