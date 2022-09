Colpo di scena Juventus: si valuta un un nuovo ingresso in società

La Juventus si prepara a tornare in campo con la consapevolezza di dover far bene: arriva però anche un colpo di scena che riguarda la società.

La Juventus si prepara a tornare in campo. In Serie A, infatti, affronterà il Bologna domenica sera alle ore 20:45. L’obiettivo è quello di far bene fin da subito, per riprendere il proprio percorso nel modo migliore possibile dopo la sosta. Nel frattempo, poi, è arrivato anche un colpo di scena inaspettato. Ecco di cosa si tratta.

La Juventus, adesso, non può più sbagliare. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a tornare a vincere. Tanto in campionato, quanto in Champions League dove deve riuscire a superare la fase dei gironi, avendo perso le prime due gare giocate.

Della situazione non semplice che il club bianconero sta vivendo e del futuro prossimo, specialmente in riferimento ai movimenti interni alla società, ha parlato ai microfoni di ‘TV Play’ il giornalista Paolo De Paola. Queste le sue parole su chi potrebbe subentrare ai ‘piani alti’ del club.

De Paola, la rivelazione sulla società: un nuovo dirigente sportivo potrebbe rientrare nelle mire della Juventus

Ai microfoni di ‘TV Play’ ha perciò parlato il giornalista Paolo De Paola. Il suo discorso sulla società affidata ad Agnelli è stato chiaro: “Negli ultimi anni la dirigenza della Juventus è stata nel pallone. Si è cercato di accontentare il tecnico smantellando una squadra. C’era un dirigente che è stato messo da parte per anche un vissuto con Moggi”.

Da qui la rivelazione del nome: “Ora potrebbe rientrare nelle mire della Juventus, si tratta di Ceravolo“. Poi, così De Paola ha parlato invece del tecnico bianconero: “Che qualcuno possa aspettarsi che con Massimiliano Allegri possa cambiare il gioco della Juventus nel breve, mi sembra fantascienza”.