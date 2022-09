Lazio, novità assoluta: esplosione di felicità per Sarri

La Lazio si prepara alla prossima sfida contro lo Spezia: il tecnico Sarri in queste ore ha ricevuto una splendida notizia.

Vuole continuare a macinare vittorie la Lazio, reduce in campionato da due successi consecutivi ottenuti ai danni del Verona e della Cremonese. I capitolini, quarti a -3 dalla vetta occupata dal Napoli e dall’Atalanta, nel lunch match dell’ottava giornata affronteranno in casa lo Spezia che nell’ultimo turno ha battuto in rimonta la Sampdoria. La gara si preannuncia insidiosa ma intanto il tecnico Maurizio Sarri ha ricevuto la migliore delle notizie possibili.

L’elenco dei giocatori convocati, infatti, conterrà il nome di Ciro Immobile. La punta, come noto, nei giorni scorsi non è potuto scendere in campo con la maglia della Nazionale a causa di un’edema al bicipite femorale della coscia destra che ha generato una certa preoccupazione nell’ambiente biancoceleste. Ora, però, a sorpresa le sue condizioni sono migliorate al punto da rendere possibile il suo impiego.

A confermarlo era stato ieri lo stesso capitano, poco prima di entrare nella clinica Paideia. Oggi a fornire ulteriori aggiornamenti sulla questione ci ha pensato ‘Il Messaggero’, secondo cui i controlli a cui è stato sottoposto nelle ultime ore hanno prodotto la tanto auspicata luce verde definitiva. Un’ottima notizia per il tecnico, il quale ha già pensato alla strategia migliore da attuare.

Lazio, grande notizia per Sarri: Immobile ci sarà contro lo Spezia

Sarri, in particolare, ha intenzione di schierare Immobile titolare al centro dell’attacco e di sostituirlo nella ripresa soltanto in caso di risultato già acquisito. La punta, quindi, sta bene e domenica avrà l’occasione per rimpolpare il proprio bottino. Fin qui, in 9 apparizioni complessive tra campionato (7) ed Europa League (2), l’ex Torino ha totalizzato 5 reti e 4 assist.

Ai suoi fianchi ci saranno Felipe Anderson (attualmente in vantaggio rispetto a Pedro) e Mattia Zaccagni. In bilico, invece, Danilo Cataldi. Il centrocampista nel corso della seduta di allenamento di ieri ha subito una botta al ginocchio, che lo ha costretto a lasciare il campo prima del previsto. Verrà tenuto in osservazione. Marcos Antonio, nel frattempo, si candida per giocare dal primo minuto.