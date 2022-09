Doccia gelata Lazio: la notizia spiazza i tifosi prima dello Spezia

La Lazio prepara il prossimo match contro lo Spezia ma un top player rischia di non esserci: doccia fredda per il tecnico Sarri.

È tornata al lavoro la Lazio, in vista della prossima sfida di campionato. I biancocelesti, nel lunch match dell’ottava giornata, affronteranno in casa lo Spezia. Una sfida che si preannuncia ricca di insidie per due motivi. Il primo è legato al fatto che i liguri, nell’ultimo turno prima della sosto, hanno battuto la Sampdoria dimostrando di aver ormai assimilato i concetti del tecnico Luca Gotti. Il secondo, invece, riguarda la più che probabile assenza di un top player.

Ciro Immobile, infatti, si trova ancora ai box a causa dell’infortunio rimediato alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra. I successivi esami a cui è stato sottoposto hanno poi fatto emergere un edema al bicipite femorale della coscia destra che ha spinto lo staff dell’Italia (in contatto costante con quello del club biancoceleste) a prendere la decisione di farlo rientrare subito nella capitale.

Nella giornata di domani avrà luogo un’altra risonanza magnetica, che consentirà di fare un nuovo punto della situazione. Il calciatore, dal canto suo, vorrebbe esserci ma intanto, nell’ambiente, ha iniziato a diffondersi un certo pessimismo in merito ad un suo possibile recupero. Una vera e propria doccia fredda per il tecnico Maurizio Sarri, il quale ha già elaborato la strategia da attuare al fine di ovviare all’assenza del capitano.

L’idea in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, consiste nel dare fiducia a Matteo Cancellieri. Fin qui il classe 2002 acquistato dal Verona per circa 8 milioni ha collezionato 8 presenze di cui 6 in campionato e 2 in Europa League (tutte da subentrato), per un totale di 126 minuti trascorsi in campo.

Per lui, ora, all’orizzonte c’è la possibilità di partire finalmente titolare dopo la formativa esperienza vissuta in azzurro agli ordini del Ct Roberto Mancini. Per quanto riguarda Immobile, la Lazio conta di poterlo schierare il 6 ottobre in occasione della sfida di Europa League sul campo dello Sturm Graz. Tutto però dipenderà dall’esito degli imminenti controlli.