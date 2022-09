Lazio-Spezia, la pazza idea di Sarri e la verità su Immobile

Lazio-Spezia scalda i motori e si prepara a entrare ufficialmente nel vivo in vista dell’8^ giornata di Serie A. Sarri spera di poter contare sul recupero immediato di Lazzari, attenzione alle novità su Immobile

Lazio a caccia di conferme dopo l’ottima prima parte di campionato. Sarri si affiderà al solito 4-3-3 per cercare di battere lo Spezia e candidarsi ufficialmente alla corsa per un posto in Champions League in vista della prossima stagione.

Il tecnico biancoceleste proverà a recupera Lazzari last minute. Il terzino della Lazio è alle prese con un problema muscolare, ma potrebbe bruciare i tempi di recupero e tornare subito a disposizione. Sarri incrocia le dita, ma non verranno presi rischi inutili da parte dello staff biancoceleste.

Situazione leggermente più al limite per quel che riguarda l’infortunio di Immobile. Il centravanti della Lazio potrebbe saltare la sfida contro lo Spezia a causa del problema muscolare accusato in Nazionale. Le sue condizioni verranno valutate definitivamente dopo l’ultima rifinitura pre-match.

Lazio-Spezia, idea Cancellieri al posto di Immobile

Qualora Immobile dovesse alzare bandiera bianca, Sarri potrebbe puntare su Cancellieri come finto nove. Il tecnico biancoceleste, però, spera di poter contare sul suo bomber titolare, anche se Cancellieri potrebbe insidiare Pedro per una maglia da titolare nel ruolo di esterno offensivo. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Spezia, dell’8^ giornata:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Cancellieri, Pedro. All. Sarri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Kiwior; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni S, Gyasi; Strelec, Nzola. All. Gotti.