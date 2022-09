Probabili formazioni 8^ giornata Serie A: dubbio Miretti, c’è Miranchuk

Tutto sulle probabili formazioni 8^ giornata e ultimissime dai campi. La Juventus si affiderà nuovamente al 3-5-2 con Milik titolare. Dubbio Miretti, il Torino ritroverà Miranchuk dopo una lunga assenza.

Tutto pronto per l’inizio dell’8^ giornata di Serie A. Napoli-Torino aprirà le danze di questo 8° turno, con Spalletti costretto a rinunciare ancora a Osimhen. Occhio anche ai dubbi Lozano-Politano. Simeone di giocherà una maglia da titolare con Raspadori.

Nella Juventus dovrebbe far ritorno dal primo minuto Bonucci, cosi come Milik. L’attaccante polacco affiancherà Vlahovic nel 3-5-2 disegnato da Allegri. Dubbio Miretti dopo il recente ko alla caviglia, punto interrogativo che verrà sciolto nelle prossime ore.

Per quel che riguarda il Milan, impegno nella trasferta di Empoli, Pioli dovrà fare i conti con gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez. In attacco ancora fuori Origi e Rebic, mentre a centrocampo possibile chance dal 1′ per Pobega.

Probabili formazioni 8^ giornata Serie A

Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin/Politano, Simeone/Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Buongiorno, Schuurs; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Celik, Pellegrini/Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Grassi; Pjaca; Satriano, Lammers. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo Tourè; Pobega, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Cancellieri, Pedro. All. Sarri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Kiwior; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni S, Gyasi; Strelec, Nzola. All. Gotti.

Lecce-Cremonese

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Aiwu, Locoshvili; Sernicola, Meitè, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini

Sampdoria-Monza

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Villar; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer, Pessina. All. Palladino

Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez M, Thorstvedt; Laurentè, Pinamonti, D’Andrea. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Candreva, Maggiore, Coulibaly L, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovksyi; Hojlund/Muriel. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouamè. All. Italiano

Juventus-Bologna

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci/Gatti, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posh, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Vignato, Soriano, Barrow; Arnautovic . All. Thiago Motta

Verona-Udinese

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Ceccherini; Terracciano, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna, Henry. All. Cioffi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Bijol, Becao, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto/Success, Deulofeu. All. Sottil