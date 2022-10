Atalanta, piove sul bagnato per Gasperini: l’annuncio è una disdetta

L’Atalanta torna in campo, domani alle ore 18:00, contro la Fiorentina ma per Gasperini c’è una cattiva notizia: slitta il rientro in campo per il giocatore.

L’Atalanta si prepara a tornare in campo in qualità di prima della classe, insieme al Napoli con cui condivide lo stesso numero di punti, ovvero 17. Gian Piero Gasperini vuole continuare a far bene, ma è arrivata a poche ore dal match una notizia che non fa dormire sonni tranquilli.

L’Atalanta giocherà, perciò, in casa in questa ottava di campionato che sta per prendere il via. Ad attenderla c’è infatti la sfida contro la Fiorentina, avversario sicuramente non semplice. La Dea ha, in ogni caso, un obiettivo ben preciso: restare ancorata ai vertici della classifica.

Nel mentre, tuttavia, è arrivata una notizia che non fa dormire sogni tranquilli a Gian Piero Gasperini. Ma neppure a tutti i tifosi del club bergamasco. Le ultime infatti riguardano le condizioni di Duvan Zapata.

Atalanta, Zapata ancora indisponibile: aleggia il mistero sulle condizioni dell’attaccante, out contro la Fiorentina

Duvan Zapata, a partire dallo scorso anno, ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per non poco tempo. E ancora adesso non è a disposizione di Gasperini. La speranza era quella di riaverlo tra gli arruolabili contro la Fiorentina, al rientro dalla sosta. Eppure questa speranza sembra essere stata vana, stando a quanto riferito dal ‘Corriere di Bergamo’.

Come si legge nell’edizione odierna, infatti: “Le tempistiche del recupero attualmente non sono facili da capire, perché Zapata non ha iniziato ancora a correre con il gruppo. Il giocatore continua a sentire dei dolori e quindi non se la sente di rischiare“. A far sentire le proprie ragioni, e le proprie sensazioni, è quindi l’attaccante stesso. C’è la probabilità, a questo punto, che salti anche il match successivo, quello contro l’Udinese. Da comprendere, dunque, se rientrerà almeno per metà ottobre.