Anche Batistuta gela Cassano: dopo Ferrara un’altra bordata netta

Dopo Ferrara anche Batistuta ha voluto replicare alle dichiarazioni rilasciate da Cassano al podcast “Muschio Selvaggio” condotto da Fedez.

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Antonio Cassano al podcast “Muschio Selvaggio” condotto da Fedez. L’ex Roma e Real Madrid, nell’occasione, ha toccato diversi argomenti come ad esempio il primo Napoli campione d’Italia, definendo “scappati di casa” i compagni di squadra di Diego Maradona. Parole che hanno generato l’immediata replica di alcuni giocatori che, in quell’epoca, condivisero il trionfo con l’argentino.

Il primo a prendere la parola è stato Ciro Ferrara, attraverso un post pubblicato sul proprio canale Instagram: “Mentre noi vincevamo lo scudetto, tu prendevi il biberon”. Duro anche Beppe Bruscolotti, contattato da ‘Radio Kiss Kiss’: “Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio”. Ad intervenire è stato pure Alessandro Renica, il quale ha annunciato l’intenzione di denunciarlo ritenendo lesive le sue dichiarazioni.

Finito qua? Tutt’altro. Oggi, infatti, anche Gabriel Omar Batistuta ha voluto rispondere alle critiche ricevute dal vecchio compagno di squadra. “Essere considerato antipatico da Cassano mi sembra un bel complimento”. L’ex attaccante, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni del quotidiano ‘La Nazione’, è poi andato avanti raccontando un particolare aneddoto che lo lega al barese.

Cassano, dopo quella di Ferrara arriva la replica di Batistuta

L’episodio in questione risale ai tempi del trasferimento nella capitale di Cassano, che avvenne a luglio 2001. “Appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio”.

Da qui il contro-attacco portato da Batistuta, che in queste ore ha spiegato di sognare un incarico da dirigente nella Fiorentina. “Mi fa tenerezza. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona”. Ora resta da vedere quale sarà la reazione di Cassano, sempre molto attivo nella “BoboTv”. Il prossimo capitolo della vicenda è in arrivo? Il tempo lo dirà. Intanto la sua continua ad essere una figura quanto mai divisa nel panorama calcistico italiano.