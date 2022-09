Ciro Ferrara gela Cassano: duro attacco dell’ex Napoli su Instagram

Parole durissime da parte dell’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara. Obiettivo della dichiarazione Antonio Cassano.

Le dichiarazioni di Antonio Cassano sono in grado di generare quasi sempre accesa polemica. L’ex attaccante però stavolta ha trovato pane per i suoi denti nell’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara.

Nei giorni scorsi Antonio Cassano aveva definito il Napoli del primo Scudetto una squadra che aveva in Diego Armando Maradona l’unico fuoriclasse. Parole pesanti erano però state rivolte ai compagni di squadra del Pibe de Oro definiti dall’ex calciatore di Inter e Milan decisamente non all’altezza di essere considerati buoni giocatori.

Ciò naturalmente ha creato malumori nei reduci di quel Napoli. Alessandro Renica, tra i protagonisti del Napoli di allora, aveva risposto per le rime. Cassano però non è tornato sui suoi passi. Anzi, la sera stessa ha rincarato la dose affermando con convinzione la sua idea che Maradona avesse fatto un impresa proprio perché aveva compagni di squadra non all’altezza.

Cassano, non si ferma la polemica col Napoli del primo Scudetto: interviene anche Ferrara

Stavolta la risposta a Cassano arriva, come detto, da Ciro Ferrara, all’epoca giovane difensore del Napoli di Maradona. Ferrara si è lasciato andare ad una dura risposta attraverso il suo profilo Instagram: “Parli di cose che non conosci bene, in una lingua che conosci ancora meno. Come puoi parlare se all’epoca avevi solo cinque anni?”

Ferrara poi rincara la dose: “Mentre noi scrivevamo la storia del Napoli tu avevi cinque anni, probabilmente ancora col biberon. Forse è meglio che taci. Diego in quello spogliatoio di certo non avrebbe mai voluto un ‘fenomeno’ come te.”