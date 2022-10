Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Roma, big match del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Inter-Roma, la super sfida dell’ottavo turno del campionato di Serie A 2022/2023 che riparte dopo la sosta per le Nazionali. Alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, la formazione di Simone Inzaghi ospita i giallorossi di Josè Mourinho.

Una sfida dal sapore speciale per l’allenatore dei capitolini che ritorna a Milano dove i ricordi del Triplete sono più vividi che mai. Lo Special One, però, è squalificato: al suo posto in panchina c’è Foti.

Inter-Roma, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. A disp.: Onana, Botis, D’Ambrosio, Acerbi, Darmian, Bellanova, Gosens, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, V. Carboni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Partricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Celik; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti). A disp.: Svilar, Boer, Zalewski, Vina, Kumbulla, Camara, Matic, Bove, Shomurodov, Volpato, El Shaarawy, Belotti.