La Roma espugna San Siro: Inter rimontata, Inzaghi perde ancora

Tre punti importantissimi per la Roma di Josè Mourinho, ad ora soltanto a quattro punti dal primo posto occupato dal Napoli. E’ crisi per l’Inter.

Una vittoria importante, che lancia la Roma di fatto in una nuova fase della stagione. Il successo dei giallorossi arrivato dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta (prima della sosta) dà a Josè Mourinho nuove consapevolezza. Uno scontro diretto portato a casa con sacrificio, personalità e grande determinazione da parte dei suoi.

Si, anche perché dopo il vantaggio iniziale dell’Inter (col gol di Dimarco) i giallorossi avrebbero potuto disunirsi. Cosa che, di fatto, non è accaduta al netto di una buona prestazione messa in campo dai nerazzurri che hanno provato fino alla fine a non cedere il fianco.

Inter, crollo a San Siro: Dybala pareggia, poi Smalling decide

E cosi ci ha pensato Paulo Dybala, prima dell’intervallo, a rimettere a posto le cose con il gol del pareggio. Proprio l’argentino, poi, è stato colpito da un problema muscolare nella ripresa che gli ha impedito di continuare la partita. A decidere il match, poi, ci ha pensato un difensore, Chris Smalling, che ha firmato il gol dell’1-2, quello definitivo.

Gestione attenta, poi, quella dei giallorossi che sono riusciti a tenere botta e tenere il vantaggio fino alla fine della partita. Prima vittoria in rimonta della Roma, prima vittoria di Josè Mourinho contro l’Inter in quel di San Siro, proprio lui che a Milano con i colori nerazzurri ha fatto la storia con la vittoria del triplate.

L’Inter ha fatto molto per cercare di vincere e successivamente riprendere la partita. Ora per Inzaghi si aprono grandi quesiti, soprattutto legati alla gestione delle partite e sulla personalità di una squadra che ancora una volta non è riuscita a rimettere in piedi il match. Una crisi vera e propria, adesso possiamo dirlo.