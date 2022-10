Inter-Roma, trema Mourinho: attaccante costretto al cambio

Infortunio in casa Roma durante la sfida del Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante è stato costretto al cambio.

Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho. La sua Roma si sta giocando tre punti importanti in quel di San Siro contro l’Inter di Inzaghi, e portare a casa la vittoria significherebbe dare uno slancio importante non soltanto alla classifica ma anche a quello che è il mood di una squadra che ha bisogno di certezze.

Ma, proprio nel corso del secondo tempo della sfida contro i nerazzurri, è arrivata una brutta notizia per l’allenatore portoghese. Un infortunio ha colpito uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa, e adesso tutti sono in apprensione per capire cosa sia accaduto.

Inter-Roma, infortunio Dybala: argentino costretto ad uscire

E’ Paulo Dybala che è stato colpito da un infortunio a ridosso del quarto d’ora del secondo tempo. L’attaccante argentino si è accasciato a terra a seguito di un problema evidentemente di natura muscolare. Cosi il giocatore è uscito dal campo, tenendo in apprensione tutti i compagni ed ovviamente il suo allenatore.

Ad onore della verità, però, va detto che Dybala è uscito sulle sue gambe. Segnale evidentemente positivo e che dà una piccola speranza sull’entità del problema. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori accertamenti, con Mourinho che spera di poterlo recuperare senza troppi patemi d’animo.