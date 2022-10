Lazio-Spezia, Immobile c’è: ma una variabile allarma Sarri

La Lazio si prepara a scendere in campo contro lo Spezia all’Olimpico e novità importanti arrivano sulle condizioni di Immobile: le ultime.

La Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro lo Spezia, domani alle ore 12:30. Maurizio Sarri vuole trovare continuità dopo la pesante vittoria ottenuta contro la Cremonese prima della sosta. A tal proposito, novità importanti arrivano specialmente su uno dei giocatori più importanti della squadra biancoceleste.

La Lazio riparte in Serie A contro lo Spezia. Una sfida sicuramente non priva di insidie. I biancocelesti sono perciò chiamati a fare del proprio meglio per confermare il trend positivo con cui si è conclusa la settima giornata, prima della sosta.

A tenere fino all’ultimo momento con il fiato sospeso restano in ogni caso le condizioni di Ciro Immobile. Attaccante sicuramente imprescindibile per l’intera squadra. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte de ‘Il Messaggero’.

Lazio-Spezia, le ultime sulle condizioni di Immobile: questa la scelta di Sarri e la variabile da monitorare

Ciro Immobile, per la sosta della Nations League, non è praticamente mai stato a disposizione di Roberto Mancini e dell’Italia. Presente a San Siro, in tribuna, per la gara contro l’Inghilterra, non è poi volato in Ungheria con i compagni. Si è scelta la via della precauzione, a causa dell’ematoma apparso sul bicipite femorale.

Ieri, tuttavia, l’attaccante si è allenato al seguito del gruppo di Sarri. E la volontà di esserci in campo contro lo Spezia dal primo minuto è tanta. Secondo ‘Il Messaggero’, quindi: “Sarà in campo ma il bicipite verrà tenuto in osservazione per precauzione“. Il tecnico biancoceleste è perciò pronto a schierarlo. Ma restano comunque sempre in allerta le possibili soluzioni di Pedro o Cancellieri, in caso di intoppi dell’ultimo minuto.