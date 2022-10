Insigne e Bernardeschi, batosta ufficiale col Toronto: è successo stanotte

Sfida intrigante per Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. La squadra di Toronto ha disputato una sfida decisiva nella notte.

Lorenzo Insigne ha vissuto una sessione di calciomercato davvero particolare. Dopo una carriera giocata con il Napoli e dove è diventato capitano ha lasciato nazione e continente per ripartire. L’attaccante di Frattamaggiore è ripartito dalla squadra canadese dei Toronto, squadra militante in MLS.

Il giocatore ha vissuto una difficile fase di ambientamento, ma pian piano ha avuto sempre più spazio ed è andato più volte a segno con gol e assist. L’ex capitano del club partenopeo sta condividendo questa esperienza con altri due giocatori italiani, l’ex Juve Federico Bernardeschi e Mimmo Criscito.

Gli italiani sono arrivati quando il Toronto era già oltre metà stagione e la situazione in classifica era piuttosto deficitaria. Nella notte il Toronto è stato protagonista di una sfida in campionato contro l’Inter Miami, la sfida dove Insigne e Bernardeschi hanno affrontato l’ex compagno Gonzalo Higuain.

Toronto-Inter Miami, Higuain batte Insigne e Bernardeschi

I due giocatori della Nazionale italiana sono andati a secco, e dopo il match di stanotte, è ufficiale il loro addio ai Playoff. L’ultimo posto valevole per questa competizione è proprio del club di Higuain, che, vincendo, ha chiuso definitivamente i giochi. Il Pipita ha deciso il match con la rete dell’1 a 0 siglata nel finale di gara.

Brutte notizie quindi per Insigne e Bernardeschi, che, non solo non potranno partecipare ai Playoff, ma perdono anche la possibilità di qualificarsi per la Champions League americana. La prima ‘mezza’ stagione degli italiani a Toronto è stato un mezzo fallimento ed ora Bernardeschi, Lorenzo e Criscito dovranno lavorare in vista del prossimo anno.