Milan-Empoli, altra grana per i rossoneri: ennesimo forfait per Pioli

Il Milan di Stefano Pioli affronterà oggi un’insidiosa trasferta contro l’Empoli di Paolo Zanetti, trasferta abbastanza dura.

Il Milan campione d’Italia scenderà in campo questa sera nell’anticipo serale di Serie A in un’insidiosa trasferta di Empoli Momento complicato per il club rossonero, che, vuole riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Stefano Pioli è alle prese con alcuni dubbi di formazione.

A dire il vero la squadra rossonera ha subito recentemente importanti perdite con gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez. In attacco manca ancora Origi mentre rientra Ante Rebic, importante pedina per il reparto rossonero. Il croato può far rifiatare infatti sia Leao che Olivier Giroud.

Negli ultimi minuti il club lombardo ha ufficializzato l’elenco dei convocati che giocheranno questa sera in trasferta. Il Milan dovrà fare a meno dell’esterno offensivo Junior Messias, fuori dalla lista dei convocati. L’ex Crotone non ha recuperato dai problemi fisici e non prenderà parte alla sfida.

Milan, le ultime sulla sfida con l’Empoli

Stefano Pioli deve fare i conti con i problemi di formazione e la squadra per il match contro il club toscano è praticamente fatta. In porta ci sarà Tatarusanu mentre in difesa l’unico dubbio riguarda le condizioni di Calabria, eventualmente Pioli lancerà Kjaer e sposterà Kalulu sulla destra. A sinistra spazio a Ballo-Tourè.

A centrocampo possibile turnover in vista del big match di Champions League contro il Chelsea: Pioli potrebbe lanciare Pobega al fianco di Tonali mentre in attacco il trio De Ketelaere, Saelemakers e la stella Rafa Leao sarà impiegato dietro al bomber Olivier Giroud.