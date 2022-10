Bologna, altro che Juventus: offerta monstre del presidente

L’offerta monstre del presidente del Bologna dopo l’interesse della Juventus: idee chiarissime per il futuro

Il Bologna questa sera sarà all’Allianz Stadium per giocare contro la Juventus. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, che devono portare a casa i tre punti. Il pareggio, infatti, non serve a nessuno. Allegri deve uscire da una crisi senza precedenti, ben più grave di quella del 2015/16. Thiago Motta deve dare la svolta definitiva dopo l’arrivo al posto di Mihajlovic.

L’ex allenatore dello Spezia affiderà le proprie speranze, così come i suoi giocatori, all’uomo simbolo del Bologna: Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco fino a questo momento ha segnato sei gol in sette partite in Serie A, siglando anche un assist. Numeri pazzeschi per un giocatore che diventa sempre più forte ogni anno che passa. E per lui, dopo l’interesse della Juventus, sta arrivando l’offerta di Saputo.

Bologna, Saputo vuole blindare Arnautovic dopo l’offerta della Juventus

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Bologna offrirà a Marko Arnautovic un aumento d’ingaggio da tre milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto. L’attuale accordo scadrà nel 2024 e la scorsa estate due club su tutti avevano mostrato interesse per l’attaccante austriaco: Juventus e Manchester United. Ma il presidente Saputo lo ha sempre considerato intoccabile e con ogni probabilità arriverà il rinnovo.

Un’offerta molto alta per un giocatore che si è dimostrato fondamentale per i rossoblù. Vista l’impossibilità di arrivare ad Arnautovic, la Juve ha poi puntato su Arek Milik: il polacco, comunque, si è ben comportato fino a questo momento malgrado l’espulsione con la Salernitana. Questa sera le due squadre si sfideranno con l’austriaco che proverà a segnare in quello che poteva essere il suo stadio.