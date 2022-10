Juventus, l’attaccante può andarsene: cessione a gennaio

L’esperienza dell’attaccante alla Juventus è fortemente condizionata dagli infortuni, a gennaio può andar via

La Juventus sta vivendo un momento complicatissimo della sua stagione. Le due vittorie su nove partite giocate hanno fatto finire Massimiliano Allegri sul banco degli imputati. Troppo poco per un club che in estate ha speso tanto per tornare a vincere. Con il Bologna sarà un’occasione importante per tornare a vincere in vista della sfida col Maccabi Haifa di Champions League.

Alcuni problemi della Juve nascono dalla difficoltà di segnare, dovuta a un gioco che non mette in condizione gli attaccanti di far bene. Milik ha avuto un impatto buono, Vlahovic gioca sotto livello. E le alternative visti gli infortuni restano poche: Kaio Jorge, per esempio, non ha ancora dimostrato di essere quel craque di cui a Torino avevano bisogno. Complice anche un periodo di adattamento più lungo del previsto per il classe 2002.

Juventus, Kaio Jorge via a gennaio

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato, Kaio Jorge può lasciare la Juventus a gennaio. Sull’attaccante ci sono due club brasiliani, interessati a prelevarlo in prestito. Si tratta di una soluzione che probabilmente metterebbe fine all’avventura dell’ex Santos a Torino. Condizionato dagli infortuni, Kaio Jorge ha giocato solo 239′ da quand’è arrivato alla Juve. Un totale di tredici partite, tra Serie A, Coppa Italia e Juventus B, con un gol nel girone A di Serie C contro l’Albinoleffe.

Uno score molto magro, per uno che doveva essere un astro nascente del calcio brasiliano. Ma come detto in precedenza, gli infortuni per Kaio Jorge sono stati molteplici: l’ultimo, in ordine di tempo, la lesione del tendine rotuleo, che lo tiene fermo da febbraio scorso. Nel suo futuro sembra esserci il Brasile, con il Flamengo molto interessato.