Juventus, l’annuncio in conferenza è una manna dal cielo: tifosi in delirio

La Juventus si prepara a sfidare il Bologna. Un crocevia da non fallire per Allegri il quale, in conferenza, ha fatto un particolare annuncio.

Dal CdA, riunitosi nei giorni scorsi, non è arrivata alcuna indicazione in merito ad un possibile avvicendamento in panchina. La Juventus, quindi, continuerà a puntare su Massimiliano Allegri con la speranza che il tecnico riesca a rimettere in carreggiata la squadra ed eliminare le numerose criticità a livello di gioco emerse in questo primo scorcio di campionato.

Le sconfitte subite per mano del Benfica in Champions League e del Monza in campionato hanno lasciato cicatrici profonde nel club, che non si aspettava di dover fronteggiare così tante critiche dopo la campagna acquisti condotta in estate. La sfida in programma domani contro il Bologna rappresenta quindi un crocevia da non fallire per la squadra, scivolata a -7 dalla vetta occupata dal Napoli e dall’Atalanta. Un ulteriore passo falso, infatti, comprometterebbe in maniera significativa le ambizioni di gloria della società.

Allegri, di questo, ne è ben consapevole: da qui la decisione di mandare in campo la migliore formazione possibile. In tal senso, ci sono diverse buone notizie: Manuel Locatelli, Alex Sandro e Adrien Rabiot hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e si candidano per una maglia da titolare. In campo si rivedranno pure Juan Cuadrado e Arkadiusz Milik, al rientro dopo la squalifica. All’appello mancheranno soltanto Angel Di Maria (fuori due gare dopo l’espulsione rimediata a Monza) e gli infortunati Federico Chiesa e Paul Pogba.

Juventus, il punto sulle condizioni di Chiesa e Pogba

Allegri, nel corso della conferenza stampa odierna, ha fatto il punto in merito alle loro condizioni partendo da quelle dell’ex Fiorentina. “L’unica cosa che posso dire è che Chiesa la prossima settimana comincerà a toccare un po’ di più la palla”. Il rientro è quindi ancora lontano ma intanto già il fatto di rivedere al campo di allenamento l’esterno, per l’ambiente bianconero, rappresenta un’ottima notizia.

Non troppo confortanti, invece, gli aggiornamenti sul centrocampista ex Manchester United. “Pogba non ha ancora corso, bisogna vedere le evoluzioni. Per giocare deve passare ancora tanta acqua sotto ai ponti”. Il suo obiettivo resta quello di rientrare il 25 ottobre, giorno in cui si terrà la fondamentale sfida di Champions sul campo del Benfica ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi controlli. La corsa contro il tempo procede, Allegri spera di ritrovare presto i suoi due gioielli.