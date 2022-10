Cessione Sampdoria, cosa succede? Arriva l’annuncio in diretta

La Sampdoria sta perdendo in casa con il Monza, ma prima della gara c’è stato un annuncio sulla cessione del club.

Per la Sampdoria le cose in campionato non stanno andando bene, anzi. I doriani, insieme alla Cremonese di Alvini, infatti, sono ultimi in classifica con soli due punti raccolti nelle prime sette giornate di campionato.

La squadra di Marco Giampaolo quest’oggi ha l’occasione di dare forte segnale, visto che sta giocando al Marassi contro il Monza di Raffaele Palladino, anche se la prima frazione di gara è terminata con il vantaggio dei brianzoli. Gli ospiti, infatti, stanno vincendo con la rete di Pessina siglata all’11’.

A fine primo tempo c’è stato anche un rigore concesso alla Sampdoria che, però, è stato tolto dopo che Ayroldi ha rivisto al Var il contatto tra Rincon ed Izzo. Tuttavia in casa doriana a tenere banco in questi giorni non c’è la situazione deficitaria in classifica, ma anche quella che riguarda la cessione della società. Proprio su questo aspetto ci sono state delle dichiarazioni prima dell’inizio della gara contro il Monza.

Cessione Sampdoria, l’annuncio di Osti: “Se ne occupa il dott.Gianluca Vidal”

Carlo Osti, responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Dazn’: “Cessione della società ad Al-Thani? E’ una domanda alla quale non posso dare una risposta, perché di tutto questo se ne occupa il dott.Gianluca Vidal. Noi possiamo pensare solo al campo”.

In questi giorni, infatti, si sono susseguite varie indiscrezioni sulla presunta acquisizione della Sampdoria da parte di Al-Thani. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa di più sulla cessione o meno del club, intanto, i tifosi doriani sperano che la squadra di Giampaolo recuperi il match contro il Monza.