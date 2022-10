DIRETTA Sassuolo-Salernitana: segui la partita LIVE

Al Mapei Stadium si sfidano Sassuolo e Salernitana: segui la partita live dell’ottava giornata di Serie A

Sarà Ferrieri Caputi ad arbitrare Sassuolo-Salernitana, primo arbitro donna della Serie A. I neroverdi si presentano a questa partita con diversi giocatori infortunati, anche se Dionisi riesce a recuperare Erlic. Nell’ultima partita è arrivata la vittoria all’Olimpico contro il Torino per 0-1.

La Salernitana, invece, vuole tornare a vincere: non lo fa dallo scorso 28 agosto, ma in stagione ha perso solo contro Roma e soprattutto Lecce prima della sosta. Ben quattro i pareggi in sette partite.

Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana

Sassuolo 4-3-3: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstveidt; Laurentiè, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

Salernitana 3-5-2: Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola.