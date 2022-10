Inter, Inzaghi a rischio: stavolta Zhang ha le idee chiare

Steven Zhang sta perdendo la pazienza: la posizione di Inzaghi dopo il ko con la Roma è diventata scomoda, tecnico sotto osservazione

Adesso i numeri cominciano ad essere impietosi. Con la sconfitta contro la Roma, l’Inter ha collezionato la terza sconfitta nelle ultime cinque partite. In totale, nelle prime otto, i kappao sono 4, il 50%. Soprattutto, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno accumulato lo stesso numero di sconfitte di tutto il passato campionato. Numeri, appunto, ma numeri che pongono Inzaghi alla berlina.

Il prossimo impegno dei nerazzurri si chiama Barcellona, in Champions League. Simone Inzaghi da qui alla sosta Mondiale dovrà tentare di riportare in carreggiata i suoi altrimenti bilanci e coppe potrebbero non bastare per tenerlo sulla panchina dell’Inter.

Inter, Inzaghi sotto esame: Zhang infastidito, il tecnico deve recuperare entro la sosta Mondiale

Già, proprio le parole della vigilia di Inzaghi, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno infastidito Steven Zhang, comunque in ritiro venerdì a cena con la squadra. Non ne ha fatto accenno ad Inzaghi ma – secondo la ‘rosea’ – un pizzico di freddezza si è avvertito.

Inzaghi avrà tempo fino alla sosta Mondiale per correggere il tiro e rimediare ad un periodo poco esaltante, in cui l’Inter ha subito tre rimonte in campionato. Dato che testimonia come i nerazzurri si sciolgono alla prima difficoltà.

La società ha visto con la Roma dei miglioramenti sotto il piano del gioco ma adesso i bonus sembrano essere veramente finiti per il tecnico, che deve invertire la rotta oppure anche la sosta del 13 novembre potrebbe essere terribilmente lontana.