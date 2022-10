Sassuolo a valanga, bene anche il Monza. È pari tra Lecce e Cremonese

Il Sassuolo stravince a Reggio Emilia, buona l’8^ anche per il Monza e pareggio in casa per il Lecce: questi i risultati delle partite delle 15:00.

A Reggio Emilia è Sassuolo-show contro la Salernitana. Il Monza continua sulla scia positiva con Raffaele Palladino in panchina. Tra Lecce e Cremonese non si va oltre il pareggio. Questi i risultati delle gare delle 15:00.

Pioggia di gol in casa del Sassuolo, contro cui una Salernitana piuttosto spenta può effettivamente poco. Gli uomini di Alessio Dionisi guadagnano altri tre punti importanti superando momentaneamente la Juventus e raggiungendo l’Inter (prossima avversaria) in classifica.

Stesso destino per il Monza che vince al Ferraris. Tanto il Lecce quanto la Cremonese ci hanno, invece, provato fino all’ultimo minuto, eppure entrambe hanno anche difeso strenuamente la propria porta. E la possibilità di ottenere almeno un punto, poi guadagnato.

Pioggia di gol in Sassuolo-Salernitana, anche il Monza vince con la Samp: pareggio in Lecce-Cremonese

A Reggio Emilia vince il Sassuolo grazie ai gol di Laurienté, Pinamonti su rigore, Thorsvedt, Harroui e Antiste. A secco è, invece, rimasta la Salernitana. Termina 5-0 per i neroverdi. In Sampdoria-Monza sono andati a segno, per il club brianzolo, Pessina prima e Caprari dopo. La chiude Sensi. Al Ferraris perciò il risultato è di 0-3.

Tra Lecce e Cremonese va prima la squadra ospitata in vantaggio grazie alla rete di Ciofani su rigore. A questa hanno risposto, sempre dal dischetto, i padroni di casa grazie al gol Strefezza. Sono stati perciò due rigori a decidere la gara, finita 1-1, allo Stadio Via del Mare per questa 8^ di Serie A.