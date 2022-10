Milan, doccia gelata per Pioli: l’ufficialità rovina la vittoria di Empoli

Brutte notizie per il Milan dopo la vittoria contro l’Empoli: doccia gelata per Pioli che ora perde il giocatore a lungo.

Il Milan ottiene la vittoria al fotofinish contro l’Empoli all’ottava giornata in Serie A. Ma adesso arrivano novità importanti, su un giocatore in particolare, che preoccupano Stefano Pioli. Lungo stop per il rossonero.

Il Milan ottiene altri tre importanti punti nella classifica di Serie A. Ma a preoccupare Stefano Pioli sono, ora come ora, le condizioni di Stefano Pioli. Il tecnico rischia di perdere veramente a lungo Alexis Saelemaekers.

Da parte del Milan è, infatti, arrivato solamente pochi minuti fa il comunicato in riferimento alle condizioni del proprio giocatore. Pesante infortunio per lui, che ieri contro l’Empoli è stato costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezzora circa. Gli aggiornamenti.

Milan, c’è il comunicato ufficiale sulle condizioni di Saelemaekers: lesione parziale del legamento

Come comunicato in via ufficiale da parte del Milan, quindi: “Alexis Saelemaekers, durante la partita di Empoli, ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro“. Il giocatore è stato, infatti, costretto a uscire solamente dopo circa mezz’ora.

“Gli esami effettuati – si legge ancora nella nota ufficiale – questa mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo“. Serviranno almeno tra le sei e le otto settimane per recuperare dall’infortunio, perciò circa due mesi. Il rischio è quindi quello che possa tornare in campo solamente nel 2023, perdendo anche i Mondiali. A confermarlo per adesso c’è anche ‘La Gazzetta dello Sport’.