Milan, altri tre infortuni: con il Chelsea sarà emergenza totale

Una vittoria di Pirro per il Milan ad Empoli: Pioli deve fare i conti con altre tre defezioni importanti contro il Chelsea

Il Milan ha strozzato sul nascere qualsiasi contraccolpo psicologico. La squadra di Stefano Pioli ha riscattato la sconfitta subita contro il Napoli prima della sosta passando ad Empoli. Con gli azzurri tuttavia i rossoneri sono passati soltanto al termine di un clamoroso finale.

I gol di Ballo-Toure e Rafael Leao hanno permesso di raggiungere i tre punti malgrado la replica di Bajrami a Rebic nel corso del recupero. A pochi giorni dalla Champions League però non sono soltanto buone notizie per Pioli.

Milan, l’emergenza si allarga: Pioli perde Kjaer, Saelemaekers e Calabria prima del Chelsea

La nota stonata della serata per i milanisti è stata rappresentata dagli infortuni. I problemi fisici continuano a tormentare la squadra di Stefano Pioli. Nella partita di ieri sera al Castellani, i rossoneri hanno collezionato altre tre defezioni importanti.

Contro il Chelsea, dunque, l’allenatore rossonero dovrà fare i conti con l’emergenza. Hanno abbandonato il match toscano con problemi fisici Kjaer, Calabria e Saelemaekers. I primi due, come riferito dal ‘Corriere della Sera’ hanno lasciato il terreno di gioco per un fastidio ai flessori. Peggio è andata al belga, out a causa di una distorsione al ginocchio sinistro.

Contro i londinesi di Potter, vittoriosi ieri per 2-1 contro il Crystal Palace (gol dell’ex Milan Pierre Emerick Aubameyang e Conor Gallagher), non ci saranno inoltre Theo Hernandez e Mike Maignan.