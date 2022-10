Calciomercato Inter, non basta la crisi di risultati: la notizia gela Inzaghi

Alle difficoltà che l’Inter sta avendo nel raggiungere risultati si aggiunge una notizia che non farà piacere ai sostenitori nerazzurri e al tecnico.

È imprevedibile il futuro che l’Inter ha in mente per Simone Inzaghi. Nonostante nelle scorse settimane la società abbia rinnovato la sua fiducia al tecnico, quest’ultima non è illimitata. Potrebbe comportare uno strappo profondo, qualora i risultati dei nerazzurri continuassero a stentare.

Il prossimo banco di prova sarà una sfida tanto difficile quanto avvincente. L’Inter, infatti, sfiderà il Barcellona in Champions League, a San Siro, e a tal proposito il mister in conferenza stampa ha dichiarato: “È una grande opportunità, una delle migliori squadre in Europa. Ha perso immeritatamente a Monaco. Hanno qualità altissime in tutti i reparti, dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione”.

Dalla Francia nel frattempo arriva un’altra notizia, che scombussola ulteriormente l’umore dei tifosi.

Inter, il PSG torna su Skriniar: tentativo a gennaio

Secondo le informazioni riportate da ‘Le Parisien’, il PSG non ha dimenticato uno dei più ambiziosi colpi che aveva in mente per l’estate, ovvero portare nella capitale francese Milan Skriniar e l’intenzione è riprovaci non appena riprenderà il calciomercato, a gennaio.

La squadra di Galtier necessita di un difensore centrale di livello e Skriniar è tra i più convincenti in giro. Lo slovacco tuttavia è un perno dell’Inter e farne a meno, soprattutto con oltre metà stagione da disputare, complicherebbe ulteriormente le prospettive nerazzurre tanto in Serie A quanto in campo internazionale. Il PSG dal canto proprio conta su un accordo con il calciatore da inizio 2022, il quale sarebbe ancora valido siccome Skriniar non ha firmato ancora il rinnovo del contratto con i nerazzurri al momento. Per 20 milioni di euro c’è il serio rischio che parta prima del previsto.