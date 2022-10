“Domani gioca lui”: Inter, Inzaghi scioglie il dubbio portiere

Inter e Barcellona si sfideranno domani al Meazza, Inzaghi ha sciolto il dubbio portiere

La sconfitta contro la Roma ha fatto molto male a Simone Inzaghi, soprattutto per le modalità in cui è avvenuta. L’Inter ha fornito una buona prestazione, ma i gol dei giallorossi sono arrivati da errori individuali. Come quello di Dybala, con Handanovic non perfetto -per usare un eufemismo-. E dunque l’interrogativo su chi debba essere il portiere titolare dei nerazzurri continua. I tifosi non sono contenti delle cinque sconfitte su dieci partite e nemmeno il club.

Serve una svolta, in conferenza stampa oggi Inzaghi ha detto su Skriniar: “Da lui mi aspetto di più, come da tutti, anche da me stesso”. E domani al Meazza arriverà il Barcellona di Robert Lewandowski. Una partita clamorosamente difficile considerando il momento che sta vivendo l’Inter, solo dodici punti in otto partite, quattro vittorie e quattro sconfitte, tutte contro squadre di alta classifica.

Inter, chi giocherà in porta? Parla Inzaghi

Simone Inzaghi, dunque, in conferenza stampa ha parlato di chi scenderà in campo da titolare in porta: “Valuterò Handanovic e Onana di partita in partita. Contro il Barcellona giocherà Onana”. L’alternanza di solito non fa bene ad alcun portiere, soprattutto a quello che sta vivendo un momento difficile. Il serbo andrà nuovamente in panchina in Champions League, competizione in cui Onana sta facendo molto bene.

Il portiere camerunense è arrivato a parametro zero dall’Ajax la scorsa estate. Inzaghi non ha ancora deciso chi sarà il titolare per il resto della stagione, ma considerando le scelte fin qui, sembra che non lo farà. Si andrà avanti con l’alternanza: tra l’altro, Onana è un ex canterano del Barça, club in cui è approdato quando aveva quattordici anni.