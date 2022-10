Pioggia di milioni dalla Premier: Juventus, la notizia fa sorridere Agnelli

Dopo le ultime deludenti prove la Juventus ha reagito nell’ultimo match di Serie A contro il Bologna. Intanto impazza il calciomercato.

Nell’ultima giornata di campionato la Juventus è tornata alla vittoria, un convincente 3 a 0 contro il Bologna di Thiago Motta. La squadra di Massimiliano Allegri ha reagito alla grande alle ultime polemiche e sembra pronta finalmente a lasciarsi dietro questa complicata crisi. I bianconeri affronteranno il Maccabi in un match già decisiva per la corsa agli Ottavi di Champions League.

La squadra, contro il club felsineo, è apparsa molto compatta e ha funzionato sia nel reparto difensivo che nel reparto offensivo. Nelle prossime settimane i bianconeri potranno riavere a disposizione diversi giocatori e la conta degli infortunati appare in calo. Per Allegri sono finalmente in arrivo buone notizie.

Uno dei giocatori più in difficoltà in questo inizio stagione è il centrocampista bianconero Manuel Locatelli. Il calciatore è sembrato a più tratti lontano parente del giocatore ammirato a Sassuolo ed Allegri ha in diverse circostanze preferito altre pedine per il centrocampo. La Juve conta su Locatelli, ma Manuel non sembra essere una priorità come in passato.

Juventus, sirene di Premier League per Locatelli

Secondo quanto riporta la BBC l’Arsenal di Arteta, capolista in Premier League, avrebbe messo gli occhi su Locatelli. I Gunners sono a caccia di un calciatore con quelle caratteristiche per il centrocampo e Locatelli sarebbe nella lista della dirigenza del top club britannico.

La scorsa estate anche il Manchester United ha seguito il giocatore e, come riporta il quotidiano, non è da escludere un ritorno di fiamma a gennaio. La Juventus difficilmente potrebbe cedere il giocatore, ma eventuali offerte importanti potrebbero cambiare i piani bianconeri.