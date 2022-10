Lotta scudetto, la Juventus ha un ‘alleato’ a sorpresa: ammissione in diretta

Grande soddisfazione e ottimismo in casa Juventus dopo la vittoria in campionato nel posticipo domenicale contro il Bologna.

Tre punti importanti e fondamentali per scacciare la crisi. La Juventus vince e convince nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, abbattendo il Bologna con un chiaro 3 a 0. A segno Kostic, Milik e Vlahovic con il centravanti serbo ritrovato e una prestazione interessante per tutto il reparto offensivo.

La squadra bianconera ha iniziato malissimo la stagione e le ultime prestazioni avevano dato adito a clamorose voci su un possibile addio di Allegri. Anche prima del match contro i felsinei c’è stata una contestazione, ma la prestazione odierna regala ottimismo in vista dei prossimi impegni.

La Juve ha scavalcato l’Inter in classifica ed ha mandato un piccolo segnale alle prime della classe in campionato, tutte avanti diversi punti. Tutte le big (eccetto appunto l’Inter) hanno vinto nell’ultima giornata di campionato, ma il successo odierno apre interessanti scenari in chiave bianconera.

Juventus, Marcolin parla sullo scudetto

L’ex calciatore ed ora opinionista Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di DAZN e nel post partita di Juventus-Bologna ha dichiarato: “Le parole di Allegri e Rabiot ribadiscono che la Juve c’è, ha voglia di combattere. Il tecnico ha toccato molto questo tasto nel corso e prima di questa sfida”.

Marcolin ha poi parlato delle chance scudetto del club di Allegri ed ha dichiarato: “La Juventus ha un calendario che la può aiutare a ripartire. I bianconeri devono fare la corsa su sé stessi, devono puntare sul carattere e sul ritrovare entusiasmo per fare il risultato”, ha chiosato così Marcolin.