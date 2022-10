Juventus, contatti in Premier League: cessione possibile

La Juventus ritrova la vittoria in Serie A, ma ora a preoccupare il club c’è una questione di calciomercato: la cessione diventa possibile? Le ultime.

La Juventus torna a vincere, dopo un periodo non semplice vissuto soprattutto in procinto della sosta per le nazionali, e ritrova i tre punti in Serie A. Scavalca perciò l’Inter in classifica, con la speranza di risalire la china e di ritrovare fiducia. Dall’estero, però, sono state richieste informazioni su un giocatore in particolare. La cessione può diventare possibile? Le novità.

La Juventus, seppur in un momento difficile per i rapporti con la propria tifoseria, torna a vincere all’Allianz Stadium contro il Bologna. Dopo la sosta torna la conquista dei tre punti in campionato. In vista della sfida di Champions League contro il Maccabi, fissata per domani sera alle 21:00.

Nel frattempo, però, il mercato non si ferma. Anche se è ufficialmente chiuso. C’è, infatti, chi dall’estero, e più precisamente dalla Premier League, ha richiesto informazioni per un giocatore in particolare. Nel mirino finisce Manuel Locatelli, per cui ora non c’è più solamente il Manchester United.

Calciomercato Juventus, pressing dalla Premier per Manuel Locatelli: ecco quale club lo vorrebbe con sé

Il mercato preoccupa ora la Juventus, intenzionata a recuperare il terreno perso fino a questo momento e a consolidare il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Nel mirino di un club in particolare di Premier League è infatti finito Manuel Locatelli.

Il centrocampista già in estate era stato richiesto dal Manchester United, a cui avrebbe risposto con un secco no. Ma adesso a richiedere informazioni è l’Arsenal, stando a quanto riferito dalla ‘BBC’. Club primo in classifica nel campionato inglese e desideroso di trovare un centrocampista di qualità. L’intenzione è chiara. Da comprendere adesso è quindi la volontà della Juventus: la cessione è possibile? Bisognerà attendere ulteriori sviluppi.