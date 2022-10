Atalanta, il rientro del big è vicino: la rivelazione di Gasperini

L’Atalanta si gode il primo posto in classifica, posto condiviso con il Napoli, e nel frattempo è arrivato anche un annuncio molto importante.

L’Atalanta si gode il proprio posto in vetta alla classifica di Serie A, a 20 punti insieme al Napoli. Nel frattempo, tuttavia, spera di recuperare quanto prima gli indisponibili. Proprio in merito a questo discorso è arrivato un annuncio importante.

A dare l’annuncio di un possibile ritorno in campo dell’attaccante che non è stato neppure in questa stagione al 100% della propria condizione fisica, è stato Gian Piero Gasperini. L’Atalanta continua a macinare punti, mai come ora nelle otto prime giornate di campionato, ma l’assenza di Zapata si fa sentire.

Il tecnico della Dea in persona, allora, ha detto la sua in merito alle condizioni del giocatore. Difficilmente ci sarà in campo contro l’Udinese per la nona giornata. Ma la speranza è quello di rivederlo per la data pensata. Le ultime.

Atalanta, l’annuncio di Gasperini sulle condizioni di Zapata: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

In conferenza stampa, l’annuncio sulle condizioni di Zapata e sul rientro dell’attaccante ha detto la sua Gian Piero Gasperini in persona: “Duvan ricomincerà gradatamente ad allenarsi sul campo. Su queste cose non hai mai certezze, ma difficilmente sarà pronto per Udine“

Accantonata la possibilità che possa esserci contro l’Udinese, quindi, Gasperini ha riferito: “Mi auguro per la settimana successiva (sabato 15 ottobre contro il Sassuolo, ndr). Vogliamo recuperarlo almeno dal punto di vista fisico. L’importante è che guarisca, poi la condizione la troverà facendo spezzoni di partita”. La volontà, quindi, è quella di riaverlo almeno per la seconda metà di ottobre in gruppo. Tutto poi verrà da sé.