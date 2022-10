Benfica, Grimaldo sfida Messi e il PSG: il Barcellona osserva entrambi

Il Benfica di Grimaldo sfida in Champions League il PSG. Ostacolo molto complicato per Lionel Messi e compagni.

Nella terza giornata del Girone H di Champions League si affronteranno Benfica e PSG. Le due squadre guidano la classifica con 6 punti, grazie alle vittorie ottenute sulla Juventus e sul Maccabi di Tel Aviv. Il PSG arriva in Portogallo con il tridente delle meraviglie composto da Messi, Mbappe e Neymar mentre nei portoghesi bisogna fare particolare attenzione al terzino spagnolo Alejandro Grimaldo.

Il forte laterale è un elemento chiave della squadra di Schmidt e finora ha sempre giocato (non è stato mai sostituito) nel Benfica, sia in campionato che in Champions League. Proprio nella competizione europea Grimaldo ha avuto un ruolo molto importante ed è stato premiato nel Team della settimana nella prima giornata del torneo.

Il club lusitano ha 7 vittorie ed un pareggio in campionato ed è a punteggio pieno in Champions League, un ruolino di marcia invidiabile e quasi perfetto per la squadra portoghese. Grimaldo ha aiutato i compagni a suon di assist e con prestazioni importanti anche in fase difensiva. Il terzino ha realizzato ben 9 recuperi nelle due sfide di Champions League disputate finora con Juventus e Maccabi Tel Aviv.

Benfica, Grimaldo conteso dai top club

La sfida di mercoledì sera sarà l’occasione per vedere di fronte Grimaldo e la stella argentina Lionel Messi. Il passato di entrambi è legato al Barcellona e per entrambi i giocatori si vocifera di un possibile ritorno al Camp Nou, alla corte di Xavi.

Nello specifico Grimaldo è stato accostato sia al Barcellona che al Manchester City nell’ultima sessione di calciomercato. Anche la Juventus di Allegri, impegnata nel girone del Benfica, monitora con attenzione il futuro del giocatore e piovono le sirene di mercato attorno ad uno dei terzini più in forma in circolazione.