Higuain, la decisione è ufficiale: annuncio in diretta

Gonzalo Higuain ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro, l’annuncio ufficiale è arrivato in diretta

Gonzalo Higuain ha deliziato in Serie A i tifosi di Napoli e Juventus con splendide giocate. Male invece è andata l’avventura al Milan, che però non ridimensione ciò che il Pipita è stato per il calcio europeo. Grandi anche le prestazioni con River Plate e Real Madrid, mentre adesso si trova all’Inter Miami, in MLS.

I tifosi nordamericani dell’Inter Miami possono ancora fare affidamento sulle reti del Pipita, che in MLS sta facendo la differenza. Ma il calcio con lui è stato molto spietato, soprattutto con la maglia della Nazionale argentina. I gol sbagliati nelle finali del Mondiale e in Copa America gridano ancora vendetta. E ora Higuain ha annunciato il suo futuro.

Higuain, l’annuncio in conferenza: “Lascio il calcio”

Gonzalo Higuain, in conferenza stampa, in lacrime ha annunciato l’addio al calcio giocato: “E’ arrivato il giorno del mio addio al calcio giocato. E’ da tempo che ci stavo pensando e mi stavo preparando a questa decisione. Una professione che mi ha reso un privilegiato nei momenti buoni e meno buoni”. Il Pipita terminerà la stagione con la maglia dell’Inter Miami.

L’attaccante argentino ha vissuto il momento migliore della sua carriera in Serie A, precisamente al Napoli sotto la guida di Maurizio Sarri. Batté il record di gol in una singola stagione che apparteneva a Nordhal, segnando 36 gol. Poi passò alla Juventus, dove anche lì diede sfogo alle sue incredibili capacità di centravanti.