Pioli rivoluziona il Milan: tante novità per la sfida con il Chelsea

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli deve fare i conti con gli infortuni. La squadra rossonera valuta diverse soluzioni.

Il Milan campione d’Italia sta vivendo un momento estremamente complicato. La squadra di Pioli continua a vincere, ma allo stesso tempo perde pezzi. Il club rossonero ha subito ben tre infortuni nella trasferta di Empoli e nonostante i tre punti aumentano i problemi per la squadra.

Ora il club è chiamato ad un tour de force e la squadra è alle prese con un’emergenza totale. I prossimi match sono molto importanti, sia in campionato che in Champions League e Pioli deve assolutamente trovare una soluzione. Domani sera il Milan affronterà i Blues a Stamford Bridge ed il tecnico studia la miglior formazione possibile.

La squadra dovrà fare a meno ancora di Maignan e Theo Hernandez, pedine chiave per il reparto difensivo, ma il vero problema e senza dubbio più immediato riguarda la fascia destra, una zona del campo falcidiata dagli infortuni. Le soluzioni per il tecnico sono estremamente innovative.

Milan, fascia destra rivoluzionata

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico sta valutando tutte le soluzioni per la fascia destra, zona dove mancano i due terzini Calabria e Florenzi ed i due esterni offensivi Messias e Saelemakers. Il belga ha subito un infortunio abbastanza grave e tornerà direttamente nel 2023.

Pioli lancerà come terzino l’americano Dest, protagonista finora solo nello sfortunato ingresso in campo contro il Napoli. Kalulu sarà al centro con Tomori visto l’infortunio di Kjaer mentre sulla trequarti destra è probabile l’innesto di Krunic. Il centrocampista è stato utilizzato in più ruoli ed ora Pioli pensa all’ex Empoli in questa inedita veste.