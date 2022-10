Inter, si decide il futuro di Inzaghi: la partita da dentro o fuori

Sempre più a rischio il futuro del tecnico dell’Inter Inzaghi dopo le recenti sconfitte: si avvicina la partita decisiva per le sue sorti.

Clima teso in casa Inter, dopo la sconfitta subita in casa per mano della Roma. Il presidente Stevan Zhang, rientrato dagli Stati Uniti, sabato si aspettava un netto cambio di marcia da parte della propria squadra. Invece, è arrivato l’ennesimo scivolone che rischia già di compromettere, dopo circa un mese e mezzo dall’inizio della stagione, il sogno di vincere il titolo. Un ruolino di marcia negativo, che comprende pure due sconfitte in altrettante partite di Champions League.

Il tecnico Simone Inzaghi gode ancora della fiducia del club. I bonus a sua disposizione, però, sono quasi esauriti ed anche il rapporto che lo lega al numero uno nerazzurro, di solito molto buono, si è fatto teso. Per conservare la panchina nerazzurra sarà chiamato a risolvere le evidenti criticità emerse nelle ultime settimane (a partire dall’eccessiva permeabilità della retroguardia) e ricominciare a vincere.

Battere il Barcellona, in particolare, è ritenuto vitale dalla società per diversi motivi. In primis, perché rilancerebbe il sogno di qualificarsi alla fase successiva del torneo. Il primo posto nel girone è ormai appannaggio del Bayern Monaco, che oggi potrebbe chiudere i conti battendo il Viktoria Plzen. Resta quindi a disposizione soltanto la seconda piazza. Il passaggio del turno, poi, garantirebbe circa 13 milioni: ossigeno puro per le martoriate casse dell’Inter. Il diktat è stato lanciato, ora Inzaghi dovrà rispettarlo.

Inter, Inzaghi a rischio: il club si aspetta un rilancio

In caso di ennesimo scivolone, non ci saranno particolari provvedimenti da parte della dirigenza (a meno che non si verifichi un’imbarcata). La partita che si rivelerà decisiva per le sorti dell’allenatore sarà invece quella dell’8 ottobre, che vedrà l’Inter impegnata in trasferta sul campo del Sassuolo reduce da due vittorie consecutive ottenute ai danni del Torino e della Salernitana.

Quello, come confermato da ‘Tmw.com’, sarà il match che determinerà il futuro per Inzaghi chiamato ad affrontare la crisi più grave da quando siede sulla panchina dell’Inter. I fasti vissuti nello scorso anno, come ad esempio la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, sono quanto mai lontani. Ora la panchina è a rischio. Serve uno scatto di reni per evitare la peggiore delle conclusioni possibili.