“E’ pronto per la Premier League”: Milan, l’ammissione fa tremare Pioli

Il Milan di Stefano Pioli affronterà in queste ore una dura trasferta contro il Chelsea. Continuano però i rumors di calciomercato.

Il Milan campione d’Italia sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Il match dopo la sosta ha portato nuovi infortuni e Pioli deve fare la conta, soprattutto nella fase difensiva e sulla fascia destra. Il club rossonero affronterà domani un match molto delicato a Londra contro il Chelsea di Tuchel.

Il Milan ha vinto in maniera rocambolesca nell’ultima giornata di campionato, ha battuto l’Empoli 3 a 1 grazie alle reti nel finale di Rebic e Leao. Tre punti che consentono alla squadra di respirare e restare attaccata ai piani alti del campionato. Infortuni e non solo con Pioli che deve stare attento anche alle dinamiche di mercato.

Il giocatore più rappresentativo dei campioni d’Italia, il giovane talento portoghese Rafael Leao, ha il contratto in scadenza nel 2024 e il suo futuro è in bilico. Manca un anno e mezzo alla scadenza, il Milan non può rischiare passi falsi e lavora da tempo per blindare la sua stella. La situazione si preannuncia però tutt’altro che semplice.

Milan, le parole di Potter allertano i rossoneri

Il tecnico del Chelsea Graham Potter ha parlato alla vigilia del match contro il Milan, ha trattato di tanti temi e tra questi non poteva mancare Leao. Il tecnico ha elogiato il portoghese classe 1999, accostato nelle ultime settimane proprio ai Blues:

“Rafa Leao è un giocatore che fa la differenza, sono rimasto impressionato da lui. Parliamo di un top player e non posso che fargli i complimenti”. Il tecnico ha poi rilasciato una dichiarazione che preoccupa e non poco i tifosi rossoneri: “Ha il talento giusto per giocare in Premier League”.