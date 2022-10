Infortunati Milan: la verità su Origi, Theo Hernandez e il ritorno di Ibra

Tengono banco gli infortunati del Milan in vista del proseguimento della stagione. Dopo la conferma sugli stop di Calabria e Kjaer, Pioli spera di poter contare al più presto su Origi, Theo Hernandez e il prossimo ritorno di Ibrahimovic

Piove sul bagnato in casa Milan dopo i recenti ko di Calabria e Kjaer. Il terzino rossonero ha rimediato una lesione muscolare e potrebbe stare fuori a lungo. Allarme per Pioli, il quale sarà costretto a correre subito ai ripari.

Brutte notizie anche per quel che riguarda Kjaer: il centrale danese, dopo gli esami strumentali, ha riportato una leggera lesione che potrebbe impedirgli di scendere in campo almeno per 15-20 giorni. Condizioni da valutare con calma nel corso delle prossime settimane.

Timido e cauto ottimismo per Theo Hernandez. Il terzino francese continua il suo programma di recupero e non è escluso che Pioli possa contare su di lui già dalla prossima sfida di campionato contro la Juventus. Lo staff medico rossonero, però, non forzerà i tempi di recupero.

Infortunati Milan, le reali condizioni di Origi e Ibrahimovic

Per quel che riguarda Origi, invece, l’attaccante belga, dopo i recenti problemi muscolari e alla schiena, potrebbe essere pronto a ritornare a disposizione di Pioli. Dopo una prima parte di recupero in Belgio, l’ex Liverpool svolgerà i prossimi allenamenti in parte con il gruppo. Non è esclusa una sua convocazione già in vista della sfida contro la Juventus.

Infine, attenzione al prossimo recupero di Ibrahimovic. Dopo l’operazione in estate, l’attaccante svedese continua il suo lavoro di fisioterapia e recupero per tornare a disposizione di Pioli il prima possibile. Salvo clamorosi coloi di scena, Ibra tornerà in campo tra gennaio e febbraio.