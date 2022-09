Milan, allarme difesa e la tripla mossa di Pioli: riecco Kjaer

Kjaer per riconsolidare la difesa del Milan in vista della prossima giornata di campionato. I rossoneri dovranno fare a meno di Theo Hernandez e Calabria: le condizioni dei due terzio saranno valutate nel corso delle prossime settimane

Suona l’allarme in casa Milan dopo i recenti ko di Theo Hernardez e Calabria. I due terzino potrebbero saltare la prossima sfida di campionato tra Empoli-Milan. Calabria ha accusato un fastidio muscolare, mentre Theo Hernandez, come confermato dalla staff medico della Francia, ha riportato uno stiramento agli adduttori.

Tempi di recupero da valutare con estrema attenzione, ma non trapela grande ottimismo. Pioli potrebbe preparare la tripla mossa a sorpresa. Kjaer potrebbe affiancare Tomori al centro della difesa, Dest potrebbe agire nel ruolo di terzino destro al posto di Calabria, mentre Kalulu potrebbe essere dirottato a sinistra nel “nuovo” ruolo di cursore mancino.

Situazione in evoluzione e punto interrogativo. Tutto potrebbe dipendere dalle condizioni dei due infortunati e dalle possibili tempistiche sui tempi di recupero. Pioli, dal canto suo, potrebbe valutare anche la soluzione Saelemaekers terzino destro, con Dest traslocato a sinistra.

Kjaer si riprende il Milan: Kalulu sostituirà Calabria

Dopo il lungo infortunio al ginocchi, Kjaer è pronto a ritrovare continuità, costanza al centro della difesa del Milan, complice anche il recente stop di Calabria. Come detto, Kjaer prenderà il posto di Kalulu al centro, con quest’ultimo pronto a traslocarsi sulla fascia destra.

Nessuna novità in attacco: Pioli recupererà Leao dopo il turno di squalifica. Giroud sarà confermato al centro dell’attacco, mentre difficilmente Origi e Rebic riusciranno a recuperare in tempo in vista dell’8^ giornata di campionato tra Empoli-Milan.