“Mi sentivo inutile…”: Juve, per Allegri l’annuncio è una speranza

Momento decisivo per la Juve in Champions League. Arriva l’annuncio in conferenza, un messaggio di speranza per Allegri.

La Juventus si prepara a scendere in campo per la terza giornata di Champions League. Una sfida cruciale per i bianconeri, di fatto una sorta di ultima chiamata per cercare di tenere vive le speranza di approdare agli ottavi di finale della competizione europea. Dopo le sconfitte contro Paris Saint Germain e Benfica, per Massimiliano Allegri non ci sono più margini di errore in campo europeo.

Questo terzo turno, almeno sulla carta, sorride alla Vecchia Signora. Il Maccabi Haifa, infatti, è una squadra ampiamente alla portata dei bianconeri, e questo da un lato potrebbe rappresentare un rischio in relazione alla sottovalutazione dell’avversario, elemento già sopraggiunto contro il Monza. Ma dall’altro è una spinta, che dà alla Juve la consapevolezza di quanto sia necessario cogliere l’occasione, senza scuse.

Juve, Szczesny non ha dubbi: ritorno in campo e rivelazione

Certo, la Juventus in queste settimane è stata anche protagonista di una serie di infortuni che hanno condizionato il lavoro dell’allenatore. Tra questi, di sicuro, quello di Wojciech Szczesny è stato tra i più importanti, considerando che proprio il polacco non è soltanto il portiere titolare della squadra, ma anche un pilastro vero e proprio per tutta la struttura difensiva bianconera.

E cosi proprio l’estremo difensore, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra israeliana, ha spiegato anche il suo stato d’animo quando siamo ormai a ridosso del rientro in campo da titolare dopo il ritorno in campionato con il Bologna.

“Ci sono state tante cose che ci hanno condizionato ma dovevamo fare meglio”, ha spiegato Szczesny in conferenza. “Io mi sentivo inutile a non poter aiutare la squadra, ora sono tornato e voglio dare il mio contributo”, ha aggiunto ancora il polacco. Un messaggio di grande speranza anche per Allegri che ritrova, cosi, uno dei suoi leader.