Monza, che festa dopo la Juventus: l’annuncio lascia increduli i tifosi

Grande entusiasmo in casa Monza. La squadra del debuttante Palladino ha battuto davanti ai propri tifosi la Juventus di Allegri.

Il neo promosso Monza guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è uno dei club, appena arrivati in massima serie, che ha speso di più nel corso della campagna estiva. La società brianzola ha investito molto con Berlusconi che ha prelevato giocatori, per lo più italiani, già pronti per competere in Serie A.

Nonostante ciò l’inizio del club in massima serie è stato letteralmente disastroso e la società è dovuta intervenire esonerando l’allenatore Stroppa dopo sole 6 giornate. L’asse Berlusconi-Galliani ha sorpreso tutti annunciando come nuovo tecnico il giovanissimo Raffaele Palladino, ex giocatore e debuttante come allenatore in Serie A.

Il club biancorosso ha vinto, alla prima di Palladino, nel match valido per la settima giornata di campionato contro la Juventus. La squadra di Allegri è in piena crisi ed il club lombardo ne ha approfittato, trovando la prima clamorosa vittoria della sua storia. Grande entusiasmo in queste ore attorno alla società.

Monza, Berlusconi raggiante dopo la vittoria

Il patron del Monza Silvio Berlusconi ha rilasciato in queste ore interessanti dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia. Ecco le sue parole: “Il Monza cercava di andare in Serie A da 110 anni, da li’ è nata la mia voglia di portare questa città nella massima serie. Questo successo mi ha portato più gioia che vincere la Champions League”.

Il presidente ha poi continuato: “Acquistare questo club è stato un atto d’amore verso questa terra e portarlo in A mi ha fatto sentire l’entusiasmo di un intero popolo. Monza è la terza città più grande della Lombardia e meritava senza dubbio un risultato del genere”. Dopo questo successo c’è grande entusiasmo attorno alla squadra di Palladino.