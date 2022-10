Napoli, prima la gioia e poi lo spavento: succede contro l’Ajax

Napoli, serata da record contro l’Ajax: dopo la gioia, però arriva l’episodio che fa spaventare tutti i tifosi del club azzurro.

Ennesima serata da record per il Napoli di Luciano Spalletti, che domina e convince alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri sono avanti per 1-5 contro i lancieri padroni di casa, per una prestazione che sta lasciando senza parole (in positivo) i tifosi della formazione partenopea. E non solo.

D’altronde, gli uomini di Spalletti hanno allestito un vero e proprio spettacolo all’ex Amsterdam Arena. Dopo la rete di Kudus, gli azzurri hanno reagito con veemenza e qualità, ribaltando un risultato che sembrava indirizzato dopo pochi minuti. Grande protagonista Giacomo Raspadori, autore di una doppietta e dell’assist che ha portato alla rete il solito Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, prima la gioia e poi lo spavento: succede nel secondo tempo contro l’Ajax

Lo stesso georgiano che, però, ora fa preoccupare tutti i tifosi del Napoli. Dopo la splendida rete del 1-5, Kavartskhelia ha chiesto il campo ad ampi gesti. Un qualcosa che ha tirato giù di colpo il morale dei napoletani, che avevano appena terminato di vedere esultare la propria stella.

Troppo forte, evidentemente, il dolore sulla caviglia destra dell’ex Dinamo Batumi. In seguito ad un contrasto fortuito con Dusan Tadic, il fortissimo esterno del Napoli ha accusato una lieve distorsione. Anche lo staff medico degli azzurri aveva dato il prima via libera per il suo rientro in campo, ma gli altri due colpi ricevuti da Kvaratskhelia sono stati abbastanza per costringerlo al cambio. Una notizia che preoccupa gli azzurri e i suoi tifosi, che ora sperano che si risolva tutto con un po’ di ghiaccio e qualche ora di riposo.